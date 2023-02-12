Jaze Kabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaze Kabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaze Kabia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaze Kabia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaze Kabia 8 Temmuz 2000 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. Aslen İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaze Kabia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Jaze Kabia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen of the South FC futbol takımında oynamaktadır. Queen of the South FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaze Kabia'nin Queen of the South FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaze Kabia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jazekabia123

Haberin Devamı

Jaze Kabia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaze Kabia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaze Kabia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaze Kabia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cobh Ramblers

11 Temmuz 2019 yılında Shelbourne

8 Ocak 2021 yılında Livingston FC

21 Ocak 2022 yılında Falkirk FC

2 Mayıs 2022 yılında Livingston FC

7 Temmuz 2022 yılında Morton

9 Ocak 2023 yılında Livingston FC

27 Ocak 2023 yılında Queen o. t. S.

31 Mayıs 2023 yılında Livingston FC

Jaze Kabia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaze Kabia şuan Queen of the South FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

College Corinthians (2005-2015), Douglas Hall (2015-2017), Cobh Ramblers (2017-12/2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.