Jaziel Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaziel Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaziel Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaziel Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaziel Orozco 2 Haziran 2004 tarihinde Cuidad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jaziel Alberto Orozco Landeros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaziel Orozco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jaziel Orozco'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaziel Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaziel Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaziel Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaziel Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2021 yılında Real Monarchs

13 Ocak 2022 yılında Salt Lake

2 Şubat 2023 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2023 yılında Salt Lake

Jaziel Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaziel Orozco şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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