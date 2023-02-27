Je Ho Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Je Ho Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Je Ho Yu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Je Ho Yu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Je Ho Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Je Ho Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Je Ho Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Je Ho Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Je Ho Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Je Ho Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Je Ho Yu 15 Ağustos 2000 tarihinde Gongju, Chungnam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유제호 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Je Ho Yu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Je Ho Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Je Ho Yu'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Je Ho Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ho8__8o/

Je Ho Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Je Ho Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Je Ho Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Je Ho Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Seoul Alt.

1 Ocak 2014 yılında Daejeon C. Alty.

1 Ocak 2017 yılında Daejeon Cit. U18

1 Ocak 2019 yılında Dongguk Uni

4 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

Je Ho Yu kimdir

Je Ho Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Je Ho Yu şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daejeon Jungang Elementary School (2010-2012),
FC Seoul U15 (2013),
Daejeon Citizen U15 (2014-2016),
Daejeon Citizen U18 (2016-2018),
Dongguk University (2019-2021)

Je Ho Yu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U17 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 29 numaralı formasıyla 9 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Je Ho Yu nereli

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