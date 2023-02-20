Jean Aniel Assi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Aniel Assi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Aniel Assi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Aniel Assi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Aniel Assi 12 Ağustos 2004 tarihinde Adzopé şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kanada,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Aniel Eclesiaste Assi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Aniel Assi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Jean Aniel Assi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Aniel Assi'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Aniel Assi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeananielassi__/

Jean Aniel Assi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Aniel Assi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Aniel Assi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Aniel Assi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2020 yılında Montréal

18 Mart 2022 yılında Cavalry FC

30 Kasım 2022 yılında Montréal

15 Şubat 2023 yılında Atl. Ottawa

31 Aralık 2023 yılında Montréal

Jean Aniel Assi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Aniel Assi şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jean Aniel Assi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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