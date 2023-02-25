Jean Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Arroyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Arroyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Arroyo 4 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jean Pierre Arroyo Vernaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Arroyo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Arroyo'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Arroyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Arroyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Arroyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Arroyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında SD Aucas B

1 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Jean Arroyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Arroyo şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Jean Arroyo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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