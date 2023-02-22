Jean Baptiste Leo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Baptiste Leo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Baptiste Leo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Baptiste Leo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Baptiste Leo 3 Mayıs 1996 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Baptiste Philippe Desire Leo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Baptiste Leo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Jean Baptiste Leo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Baptiste Leo'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Baptiste Leo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Baptiste Leo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Baptiste Leo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Baptiste Leo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sochaux B

13 Eylül 2017 yılında AOX Kissamikos

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

3 Mart 2021 yılında Riga

26 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Jean Baptiste Leo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Baptiste Leo şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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