Jean Botue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Botue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Botue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Botue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Botue 7 Ağu 2002 tarihinde Marcory şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Burkina Faso uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kouame Jean Fiacre Botué şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Botue Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Jean Botue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Botue'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Botue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Botue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Botue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Botue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Ouagadougou

16 Şubat 2021 yılında AC Ajaccio

Jean Botue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Botue şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Jean Botue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 26 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Burkina Faso U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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