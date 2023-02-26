Jean Carlos Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlos Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlos Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlos Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlos Blanco 6 Nisan 1992 tarihinde Villa del Rosario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Blanco Becerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlos Blanco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Carlos Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Carlos Blanco'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Carlos Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Carlos Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Carlos Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carlos Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2010 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2013 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2014 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

18 Ocak 2019 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

1 Şubat 2020 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2021 yılında Ilves

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

30 Mart 2022 yılında Técnico U.

Jean Carlos Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlos Blanco şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jean Carlos Blanco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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