Jean Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlos 8 Şubat 2004 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos da Silva Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Carlos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Carlos'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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17 Aralık 2021 yılında Flamengo U20

Jean Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlos şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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