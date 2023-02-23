Jean Carlos Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlos Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlos Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlos Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlos Silva 10 Mayıs 1996 tarihinde Ouro Preto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Silva Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlos Silva Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FÚTBOLMORRA yapmaktadır. Jean Carlos Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Carlos Silva'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jean Carlos Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Carlos Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Carlos Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carlos Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

28 Temmuz 2015 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2016 yılında RM Kastilya

9 Temmuz 2016 yılında Granada B

11 Temmuz 2019 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2021 yılında Pogon Szczecin

1 Ocak 2023 yılında Rakow

Jean Carlos Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlos Silva şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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