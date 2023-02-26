Jean Carrion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carrion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carrion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carrion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carrion 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jean Franco Carrión Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carrion Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jean Carrion'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Carrion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Carrion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Carrion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carrion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Gualaceo SC

11 Temmuz 2022 yılında CD La Union

31 Aralık 2022 yılında Gualaceo SC

Jean Carrion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carrion şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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