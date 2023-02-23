Jean Christophe Coubronne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Christophe Coubronne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Christophe Coubronne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Christophe Coubronne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Christophe Coubronne 30 Temmuz 1989 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Christophe Sébastien Coubronne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Christophe Coubronne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winner Mirror yapmaktadır. Jean Christophe Coubronne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Christophe Coubronne'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Christophe Coubronne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Christophe Coubronne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Christophe Coubronne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Christophe Coubronne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Novara

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Olhanense

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2018 yılında FC KTP

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

18 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

Jean Christophe Coubronne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Christophe Coubronne şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Jean Christophe Coubronne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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