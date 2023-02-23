Jean Claude Billong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Claude Billong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Claude Billong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Claude Billong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Claude Billong 28 Aralık 1993 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Claude Billong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Claude Billong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Claude Billong'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Claude Billong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jcb_29/?hl=de

Jean Claude Billong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Claude Billong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Claude Billong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Claude Billong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Mantois

1 Ocak 2014 yılında NY Red Bulls II

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Leixões

8 Temmuz 2016 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2017 yılında NK Maribor

5 Ocak 2018 yılında Benevento

31 Ocak 2019 yılında Foggia

30 Haziran 2019 yılında Benevento

15 Temmuz 2019 yılında Salernitana

21 Eylül 2020 yılında Benevento

22 Eylül 2020 yılında Hatayspor

30 Haziran 2021 yılında Benevento

17 Ağustos 2021 yılında Clermont Foot

1 Eylül 2022 yılında CFR Cluj

Jean Claude Billong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Claude Billong şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jean Claude Billong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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