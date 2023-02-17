Jean Claude Bugeja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Claude Bugeja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Claude Bugeja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Claude Bugeja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Claude Bugeja 10 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Malta uyrukludur.Gerçek adı da Jean Claude Aboumehdi Bugeja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Claude Bugeja Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Claude Bugeja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Claude Bugeja'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Claude Bugeja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Claude Bugeja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Claude Bugeja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Claude Bugeja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Jean Claude Bugeja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Claude Bugeja şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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