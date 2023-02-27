Jean Desire Tibor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Desire Tibor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Desire Tibor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Desire Tibor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Desire Tibor 2 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Desire Tibor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Desire Tibor'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Desire Tibor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Desire Tibor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Desire Tibor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Desire Tibor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Longlier

1 Temmuz 2018 yılında RE Durbuy

1 Temmuz 2020 yılında US Hostert

1 Temmuz 2022 yılında FC UNA Strassen

Jean Desire Tibor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Desire Tibor şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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