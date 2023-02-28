Jean Deza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Deza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Deza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Deza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Deza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Deza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Deza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Deza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Deza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Deza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Deza 9 Haziran 1993 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Francisco Deza Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Deza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricky Schanks yapmaktadır. Jean Deza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Deza'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Deza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jean7deza

http://www.instagram.com/jeandeza9/

Jean Deza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Deza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Deza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Deza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2011 yılında MSK Zilina

20 Mart 2013 yılında U. San Martín

2 Eylül 2013 yılında Montpellier

30 Haziran 2014 yılında U. San Martín

24 Temmuz 2014 yılında Montpellier

2 Şubat 2015 yılında Alianza Lima

30 Haziran 2015 yılında Montpellier

1 Temmuz 2016 yılında Levski Sofia

7 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2017 yılında Rosario FC

8 Ocak 2018 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2019 yılında UTC

1 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

24 Haziran 2020 yılında Dep. Binacional

1 Şubat 2021 yılında Carlos Stein

14 Eylül 2021 yılında ara verdi

24 Ocak 2022 yılında Unión Huaral

8 Mart 2022 yılında AD Tarma

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Jean Deza kimdir

Jean Deza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Deza şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Cantolao

Jean Deza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 22 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Deza nereli

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