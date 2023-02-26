Jean Estacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Estacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Estacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Estacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Estacio 11 Ekim 1997 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Estacio Nazareno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Estacio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Estacio'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Estacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Estacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Estacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Estacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mayıs 2017 yılında CD Macará

30 Haziran 2020 yılında CD Olmedo

9 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Jean Estacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Estacio şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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