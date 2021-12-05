Bu sezon Abdullah Avcı önderliğinde başarılı bir performans gösteren ve rakipleriyle arasındaki puan farkını her geçen hafta yükselterek şampiyonluk yolunda iddialı ilerleyen Trabzonspor'da bir yandan da devre arasında eksik bölgelere alınacak oyuncular için de çalışmalar düşüyor. Bu kapsamda bordo mavili ekibin Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardığı iddiaları gündemi sarstı. Peki Jean Evrard Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında? Jean Evrard Kouassi hangi takımlarda oynadı? İşte cevaplar...

JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Eylül 1994 tarihinde Fİldişi'nin N'Damien kentinde doğan Kouassi, 27 yaşında ve 1.87 boyundadır. Fildişi Milli takımında da görev alan Kouassi, 6 kez terlettiği Milli takım formasıyla 1 defa rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu birçok takımda görev alırken kanat oyuncusu olmasına rağmen skorerliği ile dikkat çekiyor. Bu yönden Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'ye benzetilen Kouassi, sol kanat olması sebebiyle Trabzonspor'un o bölgedeki alternatifsizliğine de çare olabilir.

JEAN EVRARD KOUASSİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen ve Trabzon'a davet edildiği öğrenile Kouassi, futbola'da ülkesinin takmlarından Moossou FC'de forma giyerek başladı. Daha sonra Hajduk Split'e transfer olarak yurtdışı deneyimi yaşayan Afrikalı yıldız, burada oynadığı iki sezonun ardından Çin liginin yolunu tuttu. Shanghai SIPG forması giyen Kouassi, 2017 yılında ise Wuhan Zall takımına imza attı. O tarihten beridir takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kouassi, takımıyla çıktığı 105 karşılaşmada 48 gol ve 23 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.20 milyon euro.