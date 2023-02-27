Jean Francis Bassene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Francis Bassene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Francis Bassene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Francis Bassene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Francis Bassene 18 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Francis Bassene Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jean Francis Bassene'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Francis Bassene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Francis Bassene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Jean Francis Bassene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Francis Bassene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında US Hostert

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında CS&O Blénod PaM

1 Temmuz 2020 yılında E. Ettelbrück

Jean Francis Bassene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Francis Bassene şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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