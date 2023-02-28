Jean Franco Falconi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Franco Falconi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Franco Falconi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Franco Falconi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Franco Falconi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Franco Falconi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Franco Falconi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Franco Falconi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Franco Falconi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Franco Falconi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Franco Falconi 4 Haziran 1996 tarihinde Ica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jean Franco Falconí Huamán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Franco Falconi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Jean Franco Falconi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Franco Falconi'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Franco Falconi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jf29_falconi/

http://www.facebook.com/Jean-Franco-Falcon%C3%AD-2093903184244129

Jean Franco Falconi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Franco Falconi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Franco Falconi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Franco Falconi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2018 yılında Santos FC

1 Eylül 2020 yılında Unión Comercio

13 Ocak 2022 yılında Santos FC

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Jean Franco Falconi kimdir

Jean Franco Falconi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Franco Falconi şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Serafín Hidalgo, Universitario de Deportes, Alianza Los Molinos, Armando Revoredo de La Tinguiña (2013-2014), Sport Victoria (2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Franco Falconi nereli

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