Jean Franco Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Franco Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Franco Sarmiento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Franco Sarmiento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Franco Sarmiento 7 Şubat 1997 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Franco Sarmiento Campo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Franco Sarmiento Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Franco Sarmiento'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Franco Sarmiento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Franco Sarmiento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Franco Sarmiento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Franco Sarmiento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2021 yılında Pogon Grodzisk

3 Ocak 2023 yılında Radomiak

Jean Franco Sarmiento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Franco Sarmiento şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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