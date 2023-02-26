Jean Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Garcia 9 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos García Giler şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Garcia'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jean Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında LDUP U20

1 Mart 2019 yılında Deportivo Colón

1 Temmuz 2019 yılında Club La Paz

1 Ocak 2020 yılında Delfín SC B

1 Ağustos 2020 yılında Club La Paz

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC B

1 Şubat 2021 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2021 yılında Delfín SC B

1 Ocak 2022 yılında Delfín SC

4 Temmuz 2022 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2022 yılında Delfín SC

Jean Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Garcia şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

LDU de Portoviejo (-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.