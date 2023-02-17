Jean Hugonet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Hugonet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Hugonet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Hugonet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Hugonet 24 Kasım 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Hugonet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Jean Hugonet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Hugonet'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Hugonet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Hugonet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jean Hugonet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Hugonet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2019 yılında Paris FC

28 Eylül 2020 yılında US Saint-Malo

1 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

Jean Hugonet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Hugonet şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.