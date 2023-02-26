Jean Humanante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Humanante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Humanante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Humanante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Humanante 13 Mayıs 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Humanante Vargas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Humanante Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jean Humanante'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Humanante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Humanante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jean Humanante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Humanante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2013 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2015 yılında Emelec B

1 Ocak 2016 yılında CS Emelec U20

2 Mayıs 2016 yılında Rocafuerte FC

1 Ağustos 2016 yılında CS Emelec U20

18 Temmuz 2017 yılında GYE City FC B

1 Temmuz 2018 yılında Guayaquil City

Jean Humanante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Humanante şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.