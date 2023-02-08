Jean İrmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean İrmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean İrmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean İrmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean İrmer 26 Eylül 1994 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Irmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean İrmer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jean İrmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jean İrmer'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean İrmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeanirmer/

Jean İrmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean İrmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean İrmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean İrmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Paraná U20

26 Ağu 2016 yılında Corinthians

3 Şubat 2017 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2017 yılında Corinthians

10 Nisan 2018 yılında Botafogo

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

23 Ocak 2020 yılında EC Vitória

16 Eylül 2020 yılında Corinthians

22 Eylül 2020 yılında Marítimo

14 Temmuz 2021 yılında Gil Vicente

8 Nisan 2022 yılında Juventude

Jean İrmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean İrmer şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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