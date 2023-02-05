Jean Jacques Rocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Jacques Rocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Jacques Rocchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Jacques Rocchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Jacques Rocchi 1 Haziran 1989 tarihinde Bastia şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Jacques Rocchi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Jacques Rocchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jean Jacques Rocchi'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Jacques Rocchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Jacques Rocchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Jacques Rocchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Jacques Rocchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SC Bastia

8 Eylül 2011 yılında Calvi

16 Ağu 2013 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2016 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2018 yılında FC Annecy

Jean Jacques Rocchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Jacques Rocchi şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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