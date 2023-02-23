Jean Jules kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Jules Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Jules adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Jules Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Jules 23 Nisan 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jean Jules Sepp Mvondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Jules Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsGA yapmaktadır. Jean Jules, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Jules'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Jules Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Jules isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Jules Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Jules futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

1 Temmuz 2018 yılında Albacete

15 Ocak 2019 yılında UCAM Murcia

30 Haziran 2019 yılında Albacete

12 Temmuz 2019 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2020 yılında Albacete

1 Eylül 2021 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2022 yılında Albacete

1 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

Jean Jules Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Jules şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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