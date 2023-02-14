Jean Kevin Augustin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Kevin Augustin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Kevin Augustin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Kevin Augustin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Kevin Augustin 16 Haziran 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Haiti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Kevin Augustin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Jean Kevin Augustin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Kevin Augustin'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Kevin Augustin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/33_augustin

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http://www.instagram.com/augustin_29/

Jean Kevin Augustin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Kevin Augustin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Kevin Augustin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Kevin Augustin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG B

1 Şubat 2015 yılında Paris SG

6 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig

1 Eylül 2019 yılında Monaco

26 Ocak 2020 yılında RB Leipzig

27 Ocak 2020 yılında Leeds

30 Haziran 2020 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2020 yılında Leeds

5 Ekim 2020 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Jean Kevin Augustin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Kevin Augustin şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jean Kevin Augustin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FO Plaisir (2004-2006), AC Boulogne Billancourt (2006-2009), FC Paris Saint-Germain (2009-2014)

Fransa U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 13 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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