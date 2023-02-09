Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean 1 Temmuz 1994 tarihinde Ouro Branco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Victor Barros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Jean, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 5 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2017 yılında Oeste FC-SP

10 Mayıs 2017 yılında Botafogo

15 Mayıs 2017 yılında Boavista SC

30 Kasım 2017 yılında Botafogo

9 Ocak 2018 yılında Boavista SC

16 Mayıs 2018 yılında Audax-RJ

30 Kasım 2018 yılında Boavista SC

20 Temmuz 2020 yılında Paraná

30 Ocak 2021 yılında Boavista SC

25 Haziran 2021 yılında Cruzeiro

3 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

Jean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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