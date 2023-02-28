Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean 26 Ekim 1995 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Paulo Fernandes Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goleirojean95/

Jean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Paulo

13 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

28 Şubat 2021 yılında São Paulo

26 Mart 2021 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2021 yılında São Paulo

13 Ocak 2022 yılında Cerro Porteño

Jean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Jean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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