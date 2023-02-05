Jean Lambert Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Lambert Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Lambert Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Lambert Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Lambert Evans 17 Aralık 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Lambert Evan's Allan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Lambert Evans Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Jean Lambert Evans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Lambert Evans'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Lambert Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Lambert Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Lambert Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Lambert Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Pavia

1 Aralık 2017 yılında Gozzano

30 Ocak 2019 yılında Crotone

31 Ocak 2019 yılında Gozzano

30 Haziran 2019 yılında Crotone

5 Ekim 2020 yılında Catanzaro

28 Ocak 2021 yılında Crotone

29 Ocak 2021 yılında AS Livorno

30 Haziran 2021 yılında Crotone

15 Temmuz 2021 yılında Pau FC

Jean Lambert Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Lambert Evans şuan Pau FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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