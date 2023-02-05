Jean Louchet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Louchet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Louchet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Louchet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Louchet 3 Aralık 1996 tarihinde Beauvais şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Louchet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Jean Louchet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Louchet'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Louchet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Louchet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Louchet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Louchet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG B

2 Temmuz 2016 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2017 yılında Les Herbiers VF

14 Temmuz 2021 yılında Chamois Niort

Jean Louchet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Louchet şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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