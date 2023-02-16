Jean Mangabeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Mangabeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Mangabeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Mangabeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Mangabeira 10 Mart 1997 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Mangabeira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Mangabeira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Sports Brasil yapmaktadır. Jean Mangabeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Mangabeira'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Mangabeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Mangabeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Mangabeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Mangabeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Capivariano FC

7 Şubat 2020 yılında Karvina

31 Temmuz 2020 yılında Capivariano FC

3 Ağu 2020 yılında Karvina

2 Ağu 2022 yılında Capivariano FC

27 Eylül 2022 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Jean Mangabeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Mangabeira şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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