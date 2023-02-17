Jean Marc Tiboue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Marc Tiboue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Marc Tiboue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Marc Tiboue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Marc Tiboue 14 Mart 2000 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Marc Tiboue Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Jean Marc Tiboue, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Marc Tiboue'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Marc Tiboue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Marc Tiboue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Marc Tiboue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Marc Tiboue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2020 yılında Valenciennes B

13 Ağu 2021 yılında Ap. Larisas

6 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Jean Marc Tiboue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Marc Tiboue şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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