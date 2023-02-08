Jean Martim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Martim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Martim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Martim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Martim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Martim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Martim

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Martim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Martim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Martim 14 Nisan 1999 tarihinde Tubarão şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Francisco Martim Candido şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Martim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jean Martim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Internacional de Limeira (SP) futbol takımında oynamaktadır. AA Internacional de Limeira (SP) takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Martim'nin AA Internacional de Limeira (SP) ile sözleşmesi 24 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Martimboyu ve yaşı kaç

Jean Martim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Martim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Martim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Martim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2019 yılında Avaí FC

1 Ocak 2022 yılında EC Água Santa

14 Şubat 2022 yılında Avaí FC

15 Şubat 2022 yılında Hercílio Luz-SC

18 Temmuz 2022 yılında Avaí FC

4 Ağu 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Avaí FC

26 Ocak 2023 yılında Internacional

24 Nisan 2023 yılında Avaí FC

Jean Martim kimdir

Jean Martim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Martim şuan AA Internacional de Limeira (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Martim nereli

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