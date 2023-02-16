Jean Matteo Bahoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Matteo Bahoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Matteo Bahoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Matteo Bahoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Matteo Bahoya 7 Mayıs 2005 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jean-Mattéo Bahoya Négoce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Matteo Bahoya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jean Matteo Bahoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Matteo Bahoya'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Matteo Bahoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/jm.bahoya

Jean Matteo Bahoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Matteo Bahoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Matteo Bahoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Matteo Bahoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO U17

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B

Jean Matteo Bahoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Matteo Bahoya şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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