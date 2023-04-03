Jean Miguel Boog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Miguel Boog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jean Miguel Boog kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Miguel Boog ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.