Jean Miguel Boog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Miguel Boog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Miguel Boog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jean Miguel Boog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jean Miguel Boog 18 Eylül 2007 tarihinde doğmuştur. Almanya,Mozambik uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jean Miguel Boog Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jean Miguel Boog, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Miguel Boog'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jean Miguel Boog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jean Miguel Boog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Jean Miguel Boog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jean Miguel Boog şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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