Jean Nguessan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Nguessan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Nguessan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Nguessan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Nguessan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Nguessan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Nguessan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Nguessan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Nguessan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Nguessan 17 Nisan 2003 tarihinde Daloa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Frederic Kouadio N'Guessan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Nguessan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BF AGENCY yapmaktadır. Jean Nguessan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Nguessan'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Nguessanboyu ve yaşı kaç

Jean Nguessan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Nguessan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Nguessan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Nguessan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Abidjan

1 Temmuz 2021 yılında OGC Nizza

2 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2022 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2023 yılında OGC Nizza

Jean Nguessan kimdir

Jean Nguessan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Nguessan şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jean Nguessan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Nguessan nereli

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