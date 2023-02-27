Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Patric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Patric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Patric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Patric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Patric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Patric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Patric 14 Mayıs 1997 tarihinde Itaparica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Patric Lima dos Reis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Patric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KENTA OTSUBO yapmaktadır. Jean Patric, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Patric'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Patric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Patric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Patric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Patric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2015 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2017 yılında América-RN

30 Nisan 2017 yılında São Paulo U20

1 Mayıs 2017 yılında Volta Redonda

5 Eylül 2017 yılında São Paulo U20

6 Eylül 2017 yılında Septemvri Sofia

26 Şubat 2018 yılında Anápolis-GO

6 Temmuz 2018 yılında Zaria Balti

15 Ocak 2019 yılında América-RN

1 Temmuz 2019 yılında Académico Viseu

13 Ağustos 2020 yılında Santa Clara

5 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2023 yılında Vissel Kobe

Jean Patric kimdir

Jean Patric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Patric şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Patric nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Mayron De Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron De Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mayron De Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron De Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuya Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuya Fukuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuya Fukuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Klapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Klapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Klapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Klapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hideki İshige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hideki İshige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hideki İshige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hideki İshige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi