Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Patric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Patric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Patric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Patric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Patric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Patric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Patric 14 Mayıs 1997 tarihinde Itaparica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Patric Lima dos Reis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Patric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KENTA OTSUBO yapmaktadır. Jean Patric, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Patric'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Patricboyu ve yaşı kaç

Jean Patric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Patric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Patric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Patric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2015 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2017 yılında América-RN

30 Nisan 2017 yılında São Paulo U20

1 Mayıs 2017 yılında Volta Redonda

5 Eylül 2017 yılında São Paulo U20

6 Eylül 2017 yılında Septemvri Sofia

26 Şubat 2018 yılında Anápolis-GO

6 Temmuz 2018 yılında Zaria Balti

15 Ocak 2019 yılında América-RN

1 Temmuz 2019 yılında Académico Viseu

13 Ağustos 2020 yılında Santa Clara

5 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2023 yılında Vissel Kobe

Jean Patric kimdir

Jean Patric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Patric şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Patric nereli

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