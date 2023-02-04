Jean Philippe Krasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Philippe Krasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Philippe Krasso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Philippe Krasso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Philippe Krasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Philippe Krasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Philippe Krasso

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Philippe Krasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Philippe Krasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Philippe Krasso 17 Temmuz 1997 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Philippe Krasso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hagen yapmaktadır. Jean Philippe Krasso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jean Philippe Krasso'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Philippe Krassoboyu ve yaşı kaç

Jean Philippe Krasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Philippe Krasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Philippe Krasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Philippe Krasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lorient B

11 Temmuz 2017 yılında Schiltigheim

1 Temmuz 2018 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

1 Şubat 2021 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2021 yılında Saint-Étienne

27 Ocak 2022 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2022 yılında Saint-Étienne

Jean Philippe Krasso kimdir

Jean Philippe Krasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Philippe Krasso şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFR Châteauroux (2007-2012), FC Lorient (2012-2015)

Jean Philippe Krasso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 21 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Philippe Krasso nereli

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