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Jean Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali

Paris Saint-Germain'den eski futbolcusu Jean-Pierre Adams'a ilişkin açıklama yapıldı. Efsane isim hayatını kaybetti. Peki Jean Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali ve detaylar haberimizde...

Jean Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali

Paris Saint-Germain'den eski futbolcusu Jean-Pierre Adams'a ilişkin açıklamada bulunuldu. Adams, 73 yaşında öldü. Bu kapsamda Jean Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali gibi konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

JEAN PİERRE ADAMS KİMDİR?

Jean-Pierre Adams 10 Mart 1948'te Senegal, Dakar'da dünyaya geldi. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü hayata gözlerini yuman efsane isim 1969 yılında Bernadatte Adams'la hayatını birleştirmişti.

Jean-Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali

JEAN PİERRE ADAMS NEDEN ÖLDÜ?

Paris Saint-Germain'den eski futbolcusu Jean-Pierre Adams ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 39 sene boyunca komada bulunan Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, tedavi gördüğü Nimes Hastanesinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, Jean-Pierre Adams'ın ailesi ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Jean-Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali

Ayrıca, Nice Kulübünün sosyal medya hesabından da eski futbolcunun ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Nice kulübü Jean-Pierre Adams'ın ailesinin ve yakınlarının acısına ortak olunduğu ifade edilirken, eski oyuncuları Adams için 19 Eylül'de oynanacak Nice-Monaco karşılaşması öncesinde anma töreni düzenleneceği belirtildi. 

Jean-Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali

Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Jean-Pierre Adams, profesyonel futbol kariyerine 1970'te Nimes ekibinde başladı. Jean-Pierre Adams, 1973-1977 yıllarında Nice ve 1977-1979 yıllarında PSG'de oynadı. 22 kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Jean-Pierre Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti.

JEAN PİERRE ADAMS SON HALİ

Jean-Pierre Adams kimdir? | Neden öldü | Jean Pierre Adams son hali

Berkem Temizel
Gece Editörü
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