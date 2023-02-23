Jean Pierre Da Sylva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Da Sylva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pierre Da Sylva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pierre Da Sylva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pierre Da Sylva 3 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pierre Da Sylva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Jean Pierre Da Sylva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Pierre Da Sylva'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Pierre Da Sylva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Pierre Da Sylva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Pierre Da Sylva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pierre Da Sylva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Neftochimik

14 Şubat 2022 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Jean Pierre Da Sylva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pierre Da Sylva şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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