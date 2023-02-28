Jean Pierre Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pierre Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pierre Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pierre Fuentes 18 Ekim 1991 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jean Piere Fuentes Siguas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pierre Fuentes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Pierre Fuentes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Pierre Fuentes'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Pierre Fuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeanpiere.fuentes.oficial/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/jeanpiere.fuentessiguas

Jean Pierre Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Pierre Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Pierre Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pierre Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2011 yılında Cobresol

15 Temmuz 2012 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2014 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2015 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2016 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Jean Pierre Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pierre Fuentes şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.