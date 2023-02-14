Jean Pierre Nsame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Nsame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Pierre Nsame kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Pierre Nsame ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Pierre Nsame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Nsame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Pierre Nsame

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pierre Nsame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pierre Nsame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pierre Nsame 1 Mayıs 1993 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pierre Nsame Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Jean Pierre Nsame, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 19 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jean Pierre Nsame'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Pierre Nsame Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nsame18/

Jean Pierre Nsameboyu ve yaşı kaç

Jean Pierre Nsame Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Pierre Nsame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Pierre Nsame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pierre Nsame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2012 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2013 yılında Carquefou

30 Haziran 2014 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2014 yılında Amiens SC

30 Haziran 2015 yılında Angers SCO

23 Ağu 2016 yılında Servette FC

19 Temmuz 2017 yılında BSC Young Boys

31 Ocak 2022 yılında Venezia

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

Jean Pierre Nsame kimdir

Jean Pierre Nsame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pierre Nsame şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angers SCO (2008–2012)

Jean Pierre Nsame Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Pierre Nsame nereli

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