Jean Pierre Rhyner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Rhyner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Pierre Rhyner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Pierre Rhyner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jean Pierre Rhyner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Rhyner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jean Pierre Rhyner

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pierre Rhyner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pierre Rhyner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pierre Rhyner 15 Mart 1996 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Peru,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean-Pierre Rhyner Pebe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pierre Rhyner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Jean Pierre Rhyner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Pierre Rhyner'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Pierre Rhyner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JP_Rhyner96

http://www.instagram.com/rhyner20/

http://www.facebook.com/JeanPierreRhyner96/?ref=br_rs

Jean Pierre Rhynerboyu ve yaşı kaç

Jean Pierre Rhyner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Pierre Rhyner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Pierre Rhyner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pierre Rhyner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2014 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2015 yılında Grasshoppers

30 Ocak 2017 yılında FC Schaffhausen

31 Aralık 2017 yılında Grasshoppers

10 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

5 Ekim 2020 yılında FC Cartagena

15 Ocak 2021 yılında Cádiz CF

16 Ocak 2021 yılında FC Emmen

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

8 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

Jean Pierre Rhyner kimdir

Jean Pierre Rhyner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pierre Rhyner şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Jean Pierre Rhyner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Pierre Rhyner nereli

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