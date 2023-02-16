Jean Pyerre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pyerre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pyerre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pyerre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pyerre 7 Mayıs 1998 tarihinde Alvorada şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pyerre Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Success yapmaktadır. Jean Pyerre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jean Pyerre'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Pyerre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10jeanpyerre/

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Jean Pyerre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Pyerre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Pyerre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pyerre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında Grêmio

11 Nisan 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

Jean Pyerre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pyerre şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jean Pyerre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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