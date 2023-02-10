Jean Rosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Rosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Rosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Rosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Rosso 7 Nisan 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Pierre Rosso Génova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Rosso Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Jean Rosso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Rosso'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Rosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Rosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Rosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Rosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Liverpool FC

4 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

Jean Rosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Rosso şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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