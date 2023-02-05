Jean Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Ruiz 6 Nisan 1998 tarihinde Guebviller şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Ruiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Ruiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Ruiz'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_jruiz18/

Jean Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2019 yılında FC Sion

1 Ocak 2022 yılında US Boulogne

30 Haziran 2022 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Jean Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Ruiz şuan Pau FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jean Ruiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASCA Wittelsheim (2004-2010), US Wittelsheim (2011-2012), FC Sochaux-Montbéliard (2012-2016)

Fransa U17 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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