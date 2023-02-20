Jean Trochez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Trochez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Trochez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jean Trochez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jean Trochez 18 Temmuz 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jean Trochez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Trochez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jean Trochez'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jean Trochez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jean Trochez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jean Trochez şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.